Audiencia de Casar

Así que la audiencia inicial a la que estaba convocada la investigadora María Amparo Casar habría sido cancelada. Anoche, reportes periodísticos daban cuenta de lo anterior. De acuerdo con lo informado, en esa audiencia la Fiscalía General de la República buscaría imputar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Sin embargo, un problema de procedimiento habría llevado a que la audiencia se cancelara. En los últimos días diversas voces se han expresado contra la decisión de procesar a Casar Pérez, entre ellas varias que presumen una situación política. La propia FGR señaló el fin de semana que analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada “en el mes de septiembre y no recientemente”. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: Manifestantes se desmarcan del bloque negro Marcha de la Generación Z reúne a unas 300 personas en la CDMX