Buscan coordinación para modernizar el sistema penitenciario en México

Autoridades federales y de los 32 estados establecieron 11 acuerdos para modernizar y fortalecer la política penitenciaria del país, esto en el marco de la Asamblea Plenaria Extraordinaria 2025 de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

Durante un encuentro presidido por Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano de Prevención y Reinserción Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tuvo como eje central el compromiso de trabajar de manera coordinada. Se acordó que el sistema penitenciario federal continuará apoyando a los estados en reinserción social, fortalecimiento institucional y atención coordinada de riesgos.

Sistema Penitenciario ı Foto: larazondemexico

Mediante un comunicado de prensa las autoridades informaron que se llegaron a diversos acuerdos como:

Modernización normativa: Se aprobó la actualización de los Estatutos de la Conferencia para adecuarlos a las demandas actuales en operación, seguridad y reinserción Coordinación regional: Se designaron cinco nuevos coordinadores regionales (Noroeste, Noreste, Occidente, Centro y Sureste) para articular estrategias entre los estados. Herramienta tecnológica: Se planteó implementar un sistema para realizar diagnósticos de riesgo en los centros penitenciarios estatales y apoyar el diseño de políticas públicas. Derechos político-electorales: Se revisaron los avances en los protocolos para garantizar el trámite de la credencial para votar y el voto de personas privadas de la libertad y en prisión preventiva. Registro Nacional: Se presentaron los lineamientos para el funcionamiento del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), clave para contar con datos confiables para la toma de decisiones. Atención a adolescentes: Se reactivó el Comité de Adolescentes en Conflicto con la Ley, con el objetivo de impulsar modelos especializados de atención y reinserción con enfoque de derechos humanos.

Informaron que, la reunión contó con la participación virtual de los titulares penitenciarios de las 32 entidades federativas, así como representantes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Dirección General de Justicia Militar y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se presentó un informe de seguimiento de los acuerdos anteriores y se definió la sede para la próxima Asamblea Nacional Ordinaria, reafirmando el papel de la Conferencia como el espacio central de diálogo y cooperación para la mejora continua del sistema penitenciario nacional.

Sistema Penitenciario. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT