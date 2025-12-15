Toma nota

¿Cuándo es la Semana Santa 2026? Estos son los días de vacaciones de la SEP

Estos son los días de la Semana Santa 2026

Semana Santa 2026
Semana Santa 2026
Yosselin Pérez

Uno de los periodos vacacionales más esperados es el que coincide con la Semana Santa, pues durante estas fechas muchas personas acostumbran a planear viajes como un pequeño descanso anual.

La Semana Santa es considerada como la semana más sagrada del año litúrgico, ya que durante estos días se conmemora la Pasión y Resurrección de Cristo.

Esta conmemoración no cuenta con una fecha fijada en los calendarios, por lo que cada año se establecen las fechas en las que se llevarán a cabo las celebraciones y representaciones correspondientes.

De acuerdo con el Instituto Fe y Libertad, la Semana Santa conmemora la última semana de vida de Jesucristo, así como su crucifixión y su resurrección.

Semana Santa
Semana Santa

¿Cuándo inicia y cuándo termina la Semana Santa en 2026?

En 2026 la Semana Santa se celebrará desde el domingo 29 de marzo y terminará el domingo 5 de abril, mientras que las vacaiones del Calendario Escolar de la SEP serán desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril.

Pese a que el periodo vacacional comienza hasta el lunes 30 de marzo, el viernes 27 de marzo tampoco hay clases, pues se llevará a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva.

En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP.
En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP. ı Foto: Captura de pantalla

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina el domingo de Pascua, pero durante esta semana también se cuenta con el jueves santo, viernes santo y sábado de gloria, que son conocidos como el Triduo Pascual, de acuerdo con el Instituto Fe y Libertad.

“Durante la Cuaresma y la Semana Santa, muchos de los creyentes nos comprometemos a practicar el arrepentimiento, la oración, el ayuno, entre otras. Durante este tiempo debemos hacer un examen de conciencia de nuestra relación con Dios. Tiempo de arrepentimiento y de profesar la gracia y misericordia de Dios.” comparió el Instituto en su portal.

El jueves Santo, las y los creyentes conmemoran la institución de la eucaristía, mientras que el viernes Santo se conmemora la pasión y crucifixión de Jesucristo.

El sábado de Gloria representa el día entre la muerte y la resurrección de Cristo, por lo que algunos religiosos asisten y realizan rituales simbólicos en los que se cuenta con agua y luz, y esta celebración representa la esperanza, renovación y transformación.

