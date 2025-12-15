Felicitación mexicana

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer se refirió al triunfo del candidato ultraderechista José Antonio Kast en Chile. “Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, escribió la mandataria en las benditas redes. El mensaje de Sheinbaum es importante, porque da cuenta del interés de México de sumar en el entorno latinoamericano, poniendo en segundo plano asuntos ideológicos. Es sabido que en los últimos dos años en procesos electorales de varios países la derecha ha estado teniendo triunfos y avances. Ahí están este 2025 los casos de Honduras o Bolivia. El triunfo de Kast es relevante, porque lo consiguió con el 58.1 por ciento de los votos contra el 41.8 por ciento de la abanderada oficialista Jeannette Jara, quien fuera ministra del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del izquierdista Gabriel Boric. Ahí el dato.

