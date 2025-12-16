Admite huachicol... “¡Pero nomás tantito!”

Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del concurso Miss Universo, reconoció ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber participado en el contrabando de combustible desde Guatemala... “¡Pero nomás tantito!”.

El regiomontano dijo que “únicamente” estuvo involucrado en dos operaciones, en las que, según él, invirtió 4.2 millones de pesos que le generaron ganancias de 1.2 millones. Las declaraciones se desprenden de un escrito de 15 puntos presentado ante las autoridades, cuyo objetivo fue obtener el beneficio del criterio de oportunidad, en calidad de testigo colaborador, y evitar la prisión.

El Tip: Tras estos señalamientos, el certamen de belleza Miss Universo informó que su sede oficial, que operaba en la Ciudad de México, será trasladada a Nueva York.

Asimismo, declaró que parte del combustible obtenido mediante actividades ilícitas era resguardado en el predio conocido como La Espuela, ubicado en Querétaro, dentro de las instalaciones de la empresa Ferropolymers. Según el recurso presentado ante la autoridad, Rocha Cantú entregó dos millones 100 mil pesos a finales de noviembre y diciembre de 2024. Posteriormente, a finales de febrero de 2025, recibió el capital con los intereses.

Aunque la FGR lo ubica como integrante de una red delictiva dedicada al tráfico de hidrocarburos, Rocha Cantú sostuvo que su participación fue limitada y exclusivamente financiera.

No obstante, las investigaciones lo ubican como parte de un grupo delictivo en el que también participan Jacobo Reyes León, El Yaicob, excandidato del PRD a la alcaldía San Martín de las Pirámides, Estado de México, y Daniel Roldán Morales, El Inge, ambos señalados como integrantes de la organización criminal.

Según información publicada por un diario nacional, Rocha Cantú negó los señalamientos en su contra por presunto tráfico de armas; sin embargo, reconoció que se le facilitó los trámites para obtener licencias de portación de armas.