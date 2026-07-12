Vinculan a proceso a Juana ‘N’, acusada de explotación sexual a menores

Un juez federal vinculó a proceso a Juana Santiz Hernández por su probable participación en la captación de una menor de edad en Chiapas, a quien trasladó hasta Sonora bajo la “promesa de un trabajo”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la investigación, otra persona recibió a la víctima en territorio sonorense y la cruzó de forma ilegal hacia Estados Unidos. La indagatoria señala que después sufrió explotación sexual en diversos hoteles de Nueva York.

El Ministerio Público atribuyó a Santiz Hernández los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual. La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) presentó ante el juzgador los datos de prueba reunidos dentro del expediente.

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron la orden de aprehensión contra la imputada bajo la conducción de la fiscalía especializada.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso por posible explotación sexual. La investigación estableció que Juana “N”, posiblemente captó a una persona menor de edad en #Chiapas y posteriormente la trasladó a #Sonora, con fines de explotación sexual. Por lo anterior, #FEVIMTRA aportó… pic.twitter.com/4wXwyED6TJ — FGR México (@FGRMexico) July 12, 2026

Tras analizar los elementos expuestos durante la audiencia, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El proceso continuará en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, en donde Santiz Hernández permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa durante la investigación complementaria.

“Con estas acciones, la FGR refrenda el compromiso en la protección y salvaguarda de los derechos de la niñez y se combate el delito de Trata de Personas y Explotación Sexual. A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, expresó la FGR al final de su comunicado.

Explotación sexual también es digital

Un reciente informe internacional estimó que, en México, 13 por ciento de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años que usan Internet sufrió al menos una modalidad de explotación o abuso sexual facilitado por tecnología en un periodo de un año, lo que equivale a 1.6 millones de víctimas, o uno de cada ocho adolescentes.

De acuerdo con el documento, la violencia sexual facilitada por tecnología no se limita a hechos que suceden por completo en espacios digitales.

13% de niñas, niños y adolescentes que usan Internet sufrió al menos una modalidad de explotación o abuso sexual ı Foto: Especial

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LMCT