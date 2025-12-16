Cónclave para el regalo de Alito

Y a quienes vieron ayer departiendo en restaurante muy elegante del sur de la Ciudad de México fue a Fernando Galindo, exsubsecretario de Egresos —en los tiempos en los que fueron secretarios de Hacienda Luis Videgaray y José Antonio Meade—, a Enrique Ochoa, extitular de la Comisión Federal de Electricidad y exdirigente nacional del otrora poderoso PRI y a José Francisco Yunes, mejor conocido como Pepe Yunes, quien perdió la elección al Gobierno de Veracruz con Rocío Nahle. Entre los comensales que saben de política, que no son pocos en ese lugar, no faltó quien dijera entre broma y verdad que en esa mesa aplicaba literal la frase popular “polvos de aquellos lodos”. Y no faltó alguien, con humor un poco más negro, que no descartó que estuvieran en ese lugar en pleno cónclave para ponerse de acuerdo sobre qué le podrían dar de regalo de Navidad a Alito. ¡Cómo son!

