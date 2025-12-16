INAPAM: Estos son los 16 estados con descuentos en predial y agua para adultos mayores

El INAPAM cuenta con un listado de descuentos que ofrecen a las personas que cuentan con esta credencial, y en ese listado se encuentran los servicios de predial y agua.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece un descuento en el pago del impuestro predial y del servicio de agua a las personas adultas mayores con 60 años de edad o más.

Además, el INAPAM también ofrece beneficios y descuentos a las personas que tienen su credencial en rubros como alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura.

Asimismo, también ofrece dichos beneficios y descuentos en salud, transporte, vestido y hogar, por lo que existe un directorio en el que se encuentran especificados los estados y establecimientos en los que se aplican los beneficios.

Directorio de Beneficios con credencial INAPAM ı Foto: Captura de pantalla

Estados con descuentos en predial y agua para el INAPAM

Los estados en los que se ofrece descuento en el pago de predial y agua a los adultos mayores, como parte de los Beneficios para las personas que cuentan con credencial del INAPAM son los siguientes:

Chiapas Colima Estado de México Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Sonora Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Zacatecas

Cada una de las entidades determina cuáles son los requisitos que se necesitan para que las personas puedan acceder a estos beneficios en el pago del impuesto predial y el servicio de agua.

Por ejemplo, en Colima, el municipio de Villa de Álvarez ofrece un 50 por ciento de descuento en el predial 2026, y para acceder a este las personas deben tener 60 años o más, estar jubiladas o pensionadas, o tener una alguna discapacidad.

Para poder acceder a este descuento, las personas deben presentar una copia de su tarjeta del INAPAM, credencial del INE, credencial de Jubilado o Pensiona, o credencial del INCODIS y tener el predio a su nombre, así como acreditar que se reside en este.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial INAPAM por primera vez?

Para poder tramitar por primera vez la credencial del INAPAM, las personas interesadas deben tener 60 años de edad al momento de hacer el registro, y deben presentar los siguientes documetos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente, puede ser la credencial del INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses, puede ser un recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Asimismo, se deben presentar el CURP actualizado y un número telefónico de una persona que funcionará como contacto de emergencia, y estos documentos deben presentarse en el módulo del Bienestar más cercano a su domicilio.