Predial CDMX 2026: ¿De cuánto será el descuento y quién aplica?

¿De cuánto será el descuento del predial en la CDMX?

La CDMX podría perdonar los adeudos de predial y agua para el 2026, así como las multas de trásito y recargos en los pagos de servicio de agua potable para que las personas que tengan una deuda puedan ponerse al corriente con sus pagos.

Esta nueva medida está contemplada dentro del Paquete Económico del 2026 de la Ciudad de México, y de acuerdo el Gobierno de la CDMX, esta iniciativa atiende las necesidades más importantes de la capital.

En la Proyección de los Ingresos de la CDMX para el 2026 se establece que esta se formuló “bajo una visión de continuidad responsable y de consolidación de la autonomía financiera de la capital”, por lo que su objetivo es garantizar fuentes de financiamiento para las necesidades sociales y el fortalecimiento de la infraestructura pública.

#PaqueteEconómico2026 | En conferencia de prensa para presentar el Presupuesto de la Ciudad de México 2026, el titular de Finanzas CDMX, destacó que se está proponiendo ante el Congreso de la Ciudad de México para su aprobación, una Iniciativa de Ley de Ingresos 2026 que busca…

Asimismo, establece que con esta política de ingresos se reafirma el compromiso del Gobierno de la CDMX para que la estructura tributaria sea equitativa, progesiva y socialmente responsable.

De igual forma, establece que con esto se preservan los beneficios y estímulos dirigidos a los grupos vulnerables, y se facilita el cumplimiento de manera voluntaria para tener un modelo de redistribución de recursos para el bienestar colectivo.

Ejes de actuación del Ejercicio Fiscal 2026 de la CDMX ı Foto: Captura de pantalla

¿De cuánto será el descuento del predial en CDMX y quién aplica?

El Paquete Económico 2026 considera una condonación de hasta el 100 por ciento en multas y recargos acumulados en el predial y los servicios de agua, por lo que algunas personas podrían verse beneficiadas con esta propuesta.

Estas cuotas consideran principalmente a sectores en los que el ingreso económico es menor, pues se toman en cuenta las cuotas de los inmuebles que cuenten con un valor catastral ubicado en los rangos A, B, C o D.

Los inmuebles que se encuentran debajo del valor catastral por debajo de 1.2 millones de pesos, que aproximadamente son 834 mil en la CDMX, podrán regularizar sus deudas mediante un único pago.

Plan de Ingresos Totales 2026 CDMX ı Foto: Captura de pantalla

En el caso de las viviendas, este único pago será de mil pesos, mientras que para los pequeños establecimientos será de dos ml pesos, y hasta el momento, se ha dado a conocer que las personas deben contar con el pago corriente del predial del 2026 para poder condonar la deuda de multas y recargos.

El paquete Fiscal aún se encuentra en discusión, y una vez que este se aprobado, se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México todas las bases y lineamientos para poder aplicar dichos beneficios.