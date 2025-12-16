“No tenemos interés” en procesar a expresidentes

CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México, reiteró que no hay intenciones de su Gobierno en procesar judicialmente a expresidentes como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón; sin embargo, en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite información, se le dará.

Además, recordó que en el sexenio pasado se realizó una consulta ciudadana para preguntar a la población si quería que se enjuiciara a los expresidentes y, aunque la mayoría votó por un sí, la participación fue baja y, por lo tanto, los resultados no fueron vinculantes.

“Y nosotros nos remitimos a esa consulta, a ese referéndum que ya se hizo. Si la Fiscalía, que es autónoma, tuviera algún caso en donde solicitara información al Gobierno, se tiene que dar, porque es obligación del Gobierno darla frente a una petición, pero nosotros nos quedamos con el referéndum de entonces. Y más bien, lo importante es hacia adelante, garantizar la honestidad siempre en el uso de los recursos públicos”, dijo.

El Tip: Sheinbaum afirmó que continuará promoviendo el respeto al debido proceso y la rendición de cuentas.

En otro asunto, la jefa del Ejecutivo federal instó a la FGR a que explique por qué judicializó el caso de la presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, por presuntamente incurrir en “uso ilícito de atribuciones y facultades”, para obtener una millonaria pensión tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.

Consultada sobre el caso durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que el caso se hizo público durante el sexenio pasado, durante el cual se cuestionó el cómo llegó a obtener la pensión tras la muerte del exfuncionario de Pemex, que, a pesar de haber sido catalogado como suicidio, quedaron cuestionamientos al respecto.

Así, Sheinbaum Pardo pidió a la FGR, ahora a cargo de Ernestina Godoy, que esclarezca la decisión de judicializar el caso.

“Fue un caso que se hizo público con el Presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión; pero ya la parte de la fiscalía, yo se la dejaría a la Fiscalía para que, en todo caso, ellos o la fiscal o a quien correspondiera explicara por qué la denuncia penal, cuándo se presentó y el citatorio que creo que hicieron. Entonces, eso se lo dejaría a la Fiscalía”, insistió.