Senado rechaza amenazas de Trump sobre fentanilo

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, respondió a la reciente declaración del presidente Donald Trump que clasificó al fentanilo como “arma de uso letal”, advirtiendo que México mantendrá una posición firme de defensa de su soberanía nacional frente a cualquier amenaza de intervención extranjera en el territorio.

La legisladora coincidió con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las implicaciones de la medida estadounidense. “El fentanilo tiene usos de carácter médico importantes”, señaló Castillo Juárez al ser cuestionada sobre las posibles consecuencias de la declaración de Trump.

La senadora enfatizó que si bien es necesario atender el problema del narcotráfico, Estados Unidos debe atender las causas de raíz en su propio territorio.

“Lo que yo creo que es necesario también atender ahora sí que las mismas causas, y en este caso apoyar a los jóvenes con iniciativas que se tendrían que estar desarrollando también del otro lado de la frontera”, expresó.

Ante el cuestionamiento sobre las reiteradas amenazas del mandatario estadounidense de una posible incursión militar en México, Castillo Juárez fue contundente: “Lo que sí hay que decir es que tiene que haber siempre respeto a la soberanía y la autodeterminación de las naciones”.

La presidenta del Senado recordó que la posición de México “siempre ha sido en este sentido desde luego muy firme”, y aseguró que el país seguirá “trabajando por esta soberanía que caracteriza desde luego al pueblo de México”.

Sobre la posibilidad de que la declaración de Trump sirva como pretexto para atacar a grupos del narcotráfico con militares estadounidenses, la legisladora reiteró la disposición de México a trabajar en coordinación bilateral.

“Nosotros seguiremos trabajando desde México por la coordinación en todos estos aspectos de carácter de seguridad”, afirmó.

Castillo Juárez cerró su posicionamiento recuperando la frase que ha marcado la política exterior del actual gobierno: “Como lo ha dicho nuestra presidenta, coordinación. No subordinación”.

MSL