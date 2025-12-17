Destaca Martí Batres logros del 2025 durante última sesión ordinaria de la Junta Directiva del ISSSTE

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la Sesión Ordinaria 1392 de la Junta Directiva, donde se aprobaron diversos acuerdos en materia de préstamos, infraestructura, vivienda, entre otros temas, que suman a las acciones que se emprenderán en 2026 para beneficio de las y los derechohabientes.

“Llevamos a cabo la última sesión de la Junta Directiva del @ISSSTE_mx en este año 2025. Aprobamos medidas para facilitar la entrega de préstamos a las personas derechohabientes, la donación de un terreno en Sonora para infraestructura en salud, el reglamento de @FOVISSSTEmx, el Presupuesto para 2026, así como informes y planes de las áreas centrales”, publicó en sus redes sociales.

En la sesión realizada en el complejo del ISSSTE en San Fernando, se admitió por parte de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, el Programa Anual de Préstamos Personales 2026, con el que se elimina el sorteo para la asignación de préstamos, cuyo objetivo es la erradicación del coyotaje y garantizar que esta prestación sea gratuita.

Al respecto, el titular del área, Juan Gerardo López Hernández, detalló que la aprobación da continuidad a la medida ya implementada, y plantea que la o el trabajador podrá registrarse en cualquier momento.

“Para 2026 se va a dar continuidad a algo que iniciamos en este año, que fue la asignación de los préstamos sin la necesidad de que se realizara sorteo. (...) La innovación para 2026 consiste en que en cualquier momento se va a poder registrar el trabajador, la trabajadora y la asignación se hará cada lunes o en el día hábil inmediatamente siguiente”, explicó.

Por otro lado, los integrantes de la Junta Directiva autorizaron la formalización de la adquisición del predio que donó el Gobierno del Estado de Sonora a favor del ISSSTE, a fin de sumarlo a la infraestructura del organismo en esta entidad.

De igual forma se sometió a discusión y aprobación el proyecto de Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Presupuesto de Egresos del ISSSTE para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por la Cámara de Diputados, además de los Programas Anuales de Trabajo de la Dirección Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, así como de la Comisión de Vigilancia.

En compañía del cuerpo directivo del Instituto, Martí Batres destacó el amplio trabajo que se llevó a cabo para el cumplimiento del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, donde resalta el fortalecimiento de la infraestructura con la inauguración de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero; y Tlajomulco, Jalisco; y las Clínicas de Medicina Familiar (CMF) “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac”, en el Estado de México; la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMFE) en Pachuca, Hidalgo, y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Asunción Nochixtlán”, en Oaxaca.

Asimismo, señaló, están planteadas otras obras a lo largo y ancho de la República, como el HRAE en Oaxaca, uno de los más grandes proyectos planteados en esta administración; la demolición del antiguo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar” para construir una nueva unidad, así como la reanudación de los trabajos para la construcción de la UMF Arcelia, Guerrero; la edificación de las UMF Rosarito, Baja California; y Tixkokob, Yucatán; y la CMF en Naucalpan, Estado de México.

Finalmente, el director general del ISSSTE destacó la implementación del Programa La Clínica es Nuestra, la consolidación de Gratuidad de Servicios de la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN), y el reimpulso del FOVISSSTE con la programa de condonación de deudas en beneficio de 400 mil acreditados.

“Quiero agradecer a todas y todos su apoyo y compromiso con esta Junta Directiva. (...) Este ha sido un año de transformación para la institución; para nosotros es el comienzo y tenemos todavía algunos años que serán fructíferos para avanzar en la mejora del ISSSTE en beneficio de la derechohabiencia y del ejercicio del derecho a la salud”, concluyó.

