Fallida operación cicatriz

Nos reportan que tras el tremendo desgreñe que se dieron diputadas de Morena y PAN, el lunes, en el Congreso de la CDMX, los ánimos siguen muy encendidos, lo que ha imposibilitado que cualquier operación cicatriz sea exitosa. Comentan los que operan con la tercera legislatura capitalina que las disputas continuaron en los chats institucionales de WhatsApp, donde la diputada petista Miriam Saldaña lanzó un nuevo bombazo, al destacar lo mal que quedó el parlamento chilango, incluso en la prensa internacional. El mensaje de Saldaña, quien, nos dicen, compartió un video en francés en el que aparecen las protagonistas de la gresca —las panistas Daniela Álvarez y Claudia Pérez y las morenistas Yuriri Ayala y Rosario Morales—, sirvió para reavivar los reclamos entre las bancadas, al grado que el administrador del chat tuvo que cerrarlo para evitar más confrontaciones. Tsss.