Fentanilo: advierten más presión… pero también criminalidad binacional en tráfico

El gobierno de Estados Unidos y, en particular la administración Trump, ha señalado a México como el origen y principal centro de producción del fentanilo ilícito que, de acuerdo con la Oficina de Responsabilidad estadounidense, provocó la muerte de 48 mil estadounidenses en 2024.

El Dato: El fentanilo es un fármaco opiáceo sintético aprobado para alivio del dolor y anestésico. Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína como analgésico.

Las autoridades federales de ese país identificaron una cadena unilateral en el tráfico de este opioide sintético: un cruce directo desde México en vehículos de pasajeros o comerciales, como camiones de carga, barcos y aviones, o por correo; sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Norteamérica de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC, por sus siglas en inglés), Estados Unidos se ha valido del estereotipo de criminalidad en México para ocultar la participación de la delincuencia estadounidense en una cadena de producción bilateral, que recurre a los patrones comerciales transfronterizos.

“Esto es importante porque la relación centenaria de tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, en particular por la prominencia de las organizaciones de Sinaloa, ha tendido a ocultar la participación activa de los actores estadounidenses en dicho comercio”, señaló el análisis de los investigadores Cecilia Farfán-Méndez y Jason Eligh.

El informe, derivado de un seguimiento de tres años a las dinámicas del mercado del fentanilo ilícito, señaló que “la producción en México y Estados Unidos puede implicar que los insumos crucen la frontera varias veces antes de que el producto final llegue a los consumidores”.

El Observatorio de Norteamérica sostuvo que la producción de autos en la región es una analogía útil para comprender cómo se produce y trafica el fentanilo entre México y EU: “El motor se puede fabricar en Michigan, mientras que el chasis se fabrica en México, antes de enviarlo al norte de Texas, donde se agrega el chasis, para luego volver a enviarlo a México (junto con el motor) para su ensamblaje final. La producción ilícita de fentanilo sigue un patrón similar”.

El tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos es un fenómeno donde “la nacionalidad que predomina es la estadounidense”, afirmó en entrevista Víctor Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en seguridad, quien destacó la naturaleza binacional y compleja de este problema.

Su análisis, basado en la estructura real del mercado ilícito, subrayó la participación crucial de redes dentro del territorio del país vecino y critica las explicaciones sobre una producción unilateral. “Cuando sólo ves la mitad del problema, no lo puedes abordar de forma completa”, sentenció.

El especialista detalló que en esta problemática existen roles claros: por un lado, hay una notable producción en territorio mexicano; sin embargo, el objetivo es “llegar al consumidor final… en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles…”. En ese proceso, señaló, “queda claro que la parte final de la venta se lleva a cabo en suelo de Estados Unidos”.

“En la venta final del fentanilo no sólo hay mexicanos, sino de muchísimas nacionalidades, donde la nacionalidad que predomina es la estadounidense”, recalcó, al señalar que la red incluye desde pandillas hasta “personas que venden entre sus conocidos”.

Sobre los métodos de cruce, Víctor Sánchez destacó que “cruzan al día muchísimos carros” en la frontera, lo que “implica muchas posibilidades de que ahí se esconda la droga”. Además, alertó sobre un cambio: “Cada vez descubren a más ciudadanos norteamericanos que son los que pasan la droga. ¿Por qué? Pues porque los agentes fronterizos suelen hacer menos revisiones a ciudadanos norteamericanos”.

René Cáceres, de la Universidad Rosario Castellanos, explicó a La Razón que la producción ilegal de fentanilo implica un sistema criminal y “es un proceso donde ambos países se complementan”.

El académico indicó que, históricamente, el tráfico a gran escala hacia Estados Unidos comenzó con los cárteles colombianos y, cuando sus rutas por el Caribe se volvieron riesgosas, utilizaron a México como puente de tránsito. “Luego nosotros les ganamos ese mercado” y los colombianos se replegaron principalmente a la producción.

En el lado estadounidense, aseguró, este narcótico es distribuido mediante pandillas que compran el producto a los cárteles y se encargan de la distribución local. “Son los que lo llevan a cabo”.

Al analizar la producción, Cáceres apeló a una analogía industrial: los precursores químicos, principalmente importados de China, llegan a México como “insumos”. Aquí se manufacturan las pastillas o el polvo, que luego se exportan al mercado mayoritario: Estados Unidos. “Es una cuestión comercial, se genera de manera industrial”. Y destacó la alta rentabilidad de un producto que requiere poco volumen para una potencia devastadora y que genera una dependencia rápida y letal.

MARCAJE CONTRA MÉXICO. Sophie Huett, experta en seguridad, opinó que la declaratoria del fentanilo como arma de destrucción masiva intensificará la presión de Estados Unidos contra nuestro país.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, Huett consideró que, aunque es poco probable que ocurra una incursión militar en México, la Casa Blanca tendrá al país en el radar, por lo que nuestra nación debe mantener la línea firme de la defensa de la soberanía y dejar claro a Washington que debe ser corresponsable.

“Uno de los escenarios es que el fentanilo ilícito pasa de ser un tema de salud a un tema de seguridad nacional, lo que da pie a ataques o intervenciones militares extraterritoriales, como ya está pasando en Venezuela”, dijo.

Para Huett, aunque una incursión en territorio mexicano es poco probable, no deja de ser una posibilidad, por lo que al gobierno “le corresponde mantener una línea firme y dura sobre el tráfico de armas, el lavado de dinero y hablar muy seriamente de la corresponsabilidad, porque EU ha hecho del fentanilo un enemigo externo” y debe entender que tiene un problema serio de consumo.

René Cáceres, por su parte, llamó a ver esta orden ejecutiva de Trump sobre el fentanilo desde una óptica política y una estrategia con un elemento volátil.

“Este discurso busca reivindicar promesas de campaña, movilizar a su base electoral en un contexto de renovación del Congreso y desviar la atención de otros temas”, dijo. “¿Por qué digo que el fentanilo no es un arma de destrucción masiva? Porque uno tendría que consumirlo por voluntad propia”, a diferencia de un agente como el ántrax, dijo.

Frente a la amenaza velada de una intervención militar en México, subrayó que tanto el gobierno de Trump como el mexicano ya han descartado esa opción.

“El camino viable es profundizar la cooperación bilateral: programas de drones, entrenamiento de fuerzas especiales conjuntas y, sobre todo, el intercambio de inteligencia para desmantelar redes y operativos mejor planeados”. Lo deseable, apuntó, es compartir “herramientas de inteligencia para tener una mejor capacidad de respuesta”.

“Si no se atienden causas seguirán usando drogas”

› Por Yulia Bonilla

Ante la declaratoria hecha por Estados Unidos para considerar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que si no se atienden las causas, el problema del consumo que enfrentan en aquel país seguirá con otras sustancias.

El lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para clasificar a dicha droga como un arma, al asegurar que ninguna otra circunstancia provoca lo que su consumo: entre 200 mil y 300 mil muertes.

El Dato: Con el decreto, EU “libera todas las herramientas (del Gobierno) para combatir a los cárteles y redes responsables de inundar las comunidades con esta sustancia”.

Consultada sobre si esta medida implica algún riesgo para el acuerdo de seguridad tomado entre ambos gobiernos, la mandataria mexicana comentó que se analizarán las implicaciones que esto tendrá.

Sin embargo, la mandataria subrayó que si no se aplican estrategias para atender el origen del consumo de drogas entre los jóvenes, el problema continuará porque seguirán buscando otras sustancias para consumir.

“Hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas. Y la causa fundamental tiene que ver con un desapego, con que las y los jóvenes prefieren la utilización de las drogas para salirse de su realidad, en vez de atender el fondo de su situación.

“Tiene que ver con salud mental, tiene que ver con apego, tiene que ver con valores, tiene que ver con familia, tiene que ver con educación y tiene que ver con atención a las causas. Se lo he planteado el presidente Trump: Tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal”, enfatizó.

La Presidenta también comentó la incertidumbre que queda respecto al uso del fentanilo, al recordar que de origen es una sustancia utilizada como anestésico en el ámbito de la salud.

“El fentanilo también tiene un consumo legal. El fentanilo se utiliza como anestésico. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química? Hay que analizar cuáles son los alcances”, dijo.

Añadió que, más allá de criminalizar el consumo de esta sustancia, lo que se debe de hacer es emprender una captura de quienes acercan esta droga y provocan la violencia.

“Y nuestra posición es que, más allá de la parte punitiva y que tiene que perseguirse a aquellos que, sobre todo, generan violencia vinculada con el tráfico de drogas, el tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas”, dijo.

Sobre si esta declaratoria pueda representar que Trump insista en intervenir en territorio mexicano, sostuvo que se mantendrá la postura en rechazo a cualquier intención injerencista.

“La misma (postura). Nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en contra. Por la defensa en cualquier lugar del mundo. Pero en México más, la soberanía, la territorialidad, ésas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía”, dijo.

Senadora exige respeto a la soberanía mexicana





› Por Tania Gómez

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, respondió a la reciente declaración del presidente Donald Trump que clasificó al fentanilo como “arma de uso letal”, y advirtió que México mantendrá una posición firme de defensa de su soberanía nacional frente a cualquier amenaza de intervención extranjera en el territorio.

En entrevista con medios, coincidió con la postura expresada previamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre las implicaciones de la medida, ya que “el fentanilo tiene usos de carácter médico importantes”.

250 mil estadounidenses murieron por sobredosis entre 2021-23

Enfatizó que si bien es necesario atender el problema del narcotráfico, Estados Unidos debe atender las causas de raíz en su propio territorio.

“Creo que es necesario también atender, ahora sí, que las mismas causas, y en este caso apoyar a los jóvenes con iniciativas que se tendrían que estar desarrollando también del otro lado de la frontera”, expresó.

Ante el cuestionamiento sobre las reiteradas amenazas del mandatario estadounidense de una posible incursión militar en México, dijo tajante: “Lo que sí hay que decir es que tiene que haber siempre respeto a la soberanía y la autodeterminación de las naciones”.

La presidenta de la Cámara alta recordó que la posición nacional “siempre ha sido en este sentido, desde luego muy firme (y seguirá) trabajando por esta soberanía que caracteriza desde luego al pueblo de México”.

Sobre la posibilidad de que la declaración de Trump sirva como pretexto para atacar a grupos del narcotráfico con militares, la legisladora morenista reiteró la disposición de México a trabajar en coordinación bilateral.

“Nosotros seguiremos trabajando desde México por la coordinación en todos estos aspectos de carácter de seguridad”, afirmó Castillo Juárez.

Finalmente, recuperó la frase que ha marcado la política exterior del actual gobierno: “Como lo ha dicho nuestra Presidenta: ‘Coordinación, no subordinación’”.

México y EU van contra ataques de narcodrones

› Por Ángel Molina

Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron conectar y fortalecer sus plataformas de inteligencia para responder ante posibles ataques con drones utilizados por grupos del crimen organizado en la frontera común, reforzar las acciones contra el tráfico de fentanilo, así como agilizar las extradiciones.

“Ambas naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas de análisis para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

EL DATO: EN OCTUBRE pasado La Razón dio a conocer que el Eército y la Guardia Nacional decomisaron a la delincuencia organizada, entre enero y julio de 2025, 51 drones.

El acuerdo se alcanzó durante la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS), celebrada el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México, en la que participaron funcionarios de seis agencias gubernamentales de EU (Departamento de Estado, Casa Blanca, Seguridad Nacional, Defensa, Justicia, Tesoro e Inteligencia) e igual número de dependencias mexicanas (Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Inteligencia Financiera y Fiscalía General de la República).

En el mismo comunicado, la dependencia estadounidense añadió que ambas partes acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones relacionadas con el robo de combustible, además de comprometerse a una nueva reunión en enero de 2026 para evaluar avances.

DEPARTAMENTO DE ESTADO Comunicado de prensa



Asimismo, indicó que el GIS ha tomado “medidas decisivas” contra instituciones financieras y personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y sus precursores químicos, y consideró que poner fin al tráfico ilícito de esta sustancia, “que causa la muerte de miles de estadounidenses cada año”, es un objetivo principal de este esfuerzo.

“Las delegaciones se comprometieron a intensificar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y otros grupos criminales, interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes (…) impulsando la cooperación en materia de seguridad como socios soberanos para mejorar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en ambos lados de la frontera”, refirió.

El Departamento de Seguridad Interna advirtió desde junio pasado sobre la detección de más de 27 mil vuelos de drones a menos de 500 metros de la frontera con México durante la segunda mitad de 2024, y alertó que los cárteles podrían emplear estos dispositivos para actividades criminales, incluida la posibilidad de ataques en territorio estadounidense.

Por separado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que durante la reunión, encabezada por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de EU en México, Ronald Johnson, se revisaron los avances desde el último encuentro celebrado en McAllen, Texas, con énfasis en el tráfico de armas y se analizaron desafíos emergentes para la seguridad global, en particular el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales.

“Ambos gobiernos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas y continuar con las acciones de incautaciones de armas y municiones, dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones y fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles.

“Ambos gobiernos continuarán impulsando una cooperación constructiva, firme y orientada a resultados, con una visión integral de la seguridad y con pleno respeto a la soberanía y a los intereses del Estado mexicano”, concluyó la Cancillería mexicana.