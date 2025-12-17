¿Problemas en el paraíso de la 4T?

Ya se supo por allá en la Comarca Lagunera que el verde no es un color que pueda combinar con el guinda en las próximas elecciones para renovar el Congreso de Coahuila, como lo dejó ver la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien en una reciente visita a Torreón adelantó que ya hay pláticas con el PT —y no con el Partido Verde Ecologista de México, aliado de la 4T desde 2018—, rumbo a los comicios que celebrará esa entidad en 2026. “Vemos buenas condiciones para ir con el PT en la próxima elección (...) esperamos que podamos formalizar esta alianza”, dijo la dirigente morenista, quien, nos dicen, hizo pocos esfuerzos por disimular que su declaración fue un digno ejemplo de la aplicación del descarte bajo el principio de la omisión, mientras, nos recuerdan, se apilan algunas señales de fractura en el movimiento oficialista.

