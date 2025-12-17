Senadora exige respeto a la soberanía mexicana





LA PRESIDENTA de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, respondió a la reciente declaración del presidente Donald Trump que clasificó al fentanilo como “arma de uso letal”, y advirtió que México mantendrá una posición firme de defensa de su soberanía nacional frente a cualquier amenaza de intervención extranjera en el territorio.

En entrevista con medios, coincidió con la postura expresada previamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre las implicaciones de la medida, ya que “el fentanilo tiene usos de carácter médico importantes”.

250 mil estadounidenses murieron por sobredosis entre 2021-23

Enfatizó que si bien es necesario atender el problema del narcotráfico, Estados Unidos debe atender las causas de raíz en su propio territorio.

“Creo que es necesario también atender, ahora sí, que las mismas causas, y en este caso apoyar a los jóvenes con iniciativas que se tendrían que estar desarrollando también del otro lado de la frontera”, expresó.

Ante el cuestionamiento sobre las reiteradas amenazas del mandatario estadounidense de una posible incursión militar en México, dijo tajante: “Lo que sí hay que decir es que tiene que haber siempre respeto a la soberanía y la autodeterminación de las naciones”.

La presidenta de la Cámara alta recordó que la posición nacional “siempre ha sido en este sentido, desde luego muy firme (y seguirá) trabajando por esta soberanía que caracteriza desde luego al pueblo de México”.

Sobre la posibilidad de que la declaración de Trump sirva como pretexto para atacar a grupos del narcotráfico con militares, la legisladora morenista reiteró la disposición de México a trabajar en coordinación bilateral.

“Nosotros seguiremos trabajando desde México por la coordinación en todos estos aspectos de carácter de seguridad”, afirmó Castillo Juárez.

Finalmente, recuperó la frase que ha marcado la política exterior del actual gobierno: “Como lo ha dicho nuestra Presidenta: ‘Coordinación, no subordinación’”.

