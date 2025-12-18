Importante reconocimiento a la SHCP

Si por estos días se encuentra al secretario de Hacienda, Édgar Amador, o a alguno de los integrantes de su equipo, y los ve muy contentos, nos dicen que ha de ser porque la prestigiosa publicación International Financing Review acaba de concederle a México el premio “Emisor del año”. Dice la IFR al respecto: “México ha sido durante mucho tiempo un referente entre los emisores soberanos de mercados emergentes, pero en 2025 elevó ese rol gracias a una ejecución temprana y audaz, innovación estructural y volúmenes de operaciones récord en todos los mercados”. Y es que el país captó casi 44 mil millones de dólares en mercados de deuda global y lo hizo en momentos desafiantes, pero además, agrega, “con estrategias bien pensadas para optimizar los costos de financiamiento y, quizás lo más importante, abordar los persistentes problemas de deuda de la petrolera estatal Pemex, sin dañar las finanzas del Gobierno”. ¿Qué tal?