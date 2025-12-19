Grupo Salinas deberá pagar 51 mmdp en 2026; podrá alcanzar descuento de hasta 39%

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el cobro del adeudo fiscal a Grupo Salinas responde a un proceso legal, jurídico y administrativo tras el fallo de la Suprema Corte.

Derivado de un adeudo por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a seis años no cubiertos, Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar 51 mil millones de pesos en enero de 2026. En caso de aceptar el pago voluntario, la empresa podría acceder a un descuento de hasta 39 por ciento, conforme a lo establecido en la ley.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó el proceso jurídico que enfrentó el grupo empresarial tras la determinación del crédito fiscal.

El adeudo fiscal de Grupo Salinas asciende a 51 mil millones de pesos y podría reducirse con un pago voluntario. ı Foto: Captura de video

Detalló que entre 2013 y 2018, el SAT determinó adeudos de ISR correspondientes al periodo 2008-2013, los cuales fueron impugnados por la empresa. Sin embargo, dichos créditos fiscales fueron declarados procedentes.

Posteriormente, Grupo Salinas promovió un nuevo amparo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual fue negado, al igual que los recursos presentados ante Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación.

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, detalló el proceso legal que derivó en el cobro a Grupo Salinas. ı Foto: Captura de video

El último recurso legal fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este año resolvió negar definitivamente el amparo, con lo cual dejó firme la obligación de pago.

Como consecuencia, el SAT deberá proceder con el cobro a partir del próximo año .

Tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que en enero de 2026 se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos, conforme al Código Fiscal de la Federación Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT



Precisó que, si la empresa acepta cubrir el adeudo, podrá acceder a un descuento del 39 por ciento, posibilidad prevista tanto en la legislación vigente como en las propias sentencias judiciales.

El artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución establece que todas y todos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa, por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT



Para cumplir con el proceso, una vez que la empresa sea notificada formalmente, iniciará un plazo para realizar el pago voluntario antes de que se apliquen otras medidas.

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el cobro responde estrictamente al cumplimiento de disposiciones legales y administrativas.

Indicó que, en caso de que Grupo Salinas se niegue a pagar, se activará un procedimiento adicional del que se informará posteriormente.

Resolvió la Corte, se notifica en enero y esperamos que se pague. Si no pagan, entonces vendrá otro proceso. Es importante que se sepa que este es un tema legal, jurídico y administrativo Claudia Sheinbaum, presidenta de México



