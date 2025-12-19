Los escenarios de Saúl

Nos dicen que quien no pierde la fe para convertirse en el próximo candidato de Morena al gobierno de Zacatecas es Saúl Monreal, hermano del actual mandatario estatal, David Monreal. Aun cuando desde la Presidencia se ha expresado un total rechazo a las prácticas nepotistas y en Morena ésto se ha asumido como norma interna, el senador insistió ayer, en una entrevista radiofónica, que sus aspiraciones siguen intactas. También ha dicho que la paciencia es una de sus virtudes y que va a esperar a que, al menos, sea considerado en la contienda interna. Pero además, y ahí es donde hay que poner el ojo, nos dicen, es que parece ya no descartar, al menos no tajantemente, la posibilidad de esperar a que sea no en ésta sino hasta la próxima, la oportunidad de lanzarse por la gubernatura. Lo que sí ha buscado dejar claro es que de Morena no tiene previsto salirse. “Si no se me da, no se me va la vida, tengo mi trabajo como senador y voy a continuar, si se da el caso ahí estaré y si me descartan ahí estaré (en Morena)”. ¿Qué tal?