Piloto se encierra en cabina de un avión con pasajeros en AICM; acusan intento de secuestro

Piloto se encierra en cabina de un avión con pasajeros en AICM.

Un piloto se encerró en la cabina de un avión de la aerolínea Magnicharters en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los pasajeros acusaron que se trató de un intento de secuestro.

El hecho se originó después de que al sujeto se le comunicara que estaba despedido, previo a comenzar un vuelo.

Se informó que dicho vuelo tendría como ruta Ciudad de México-Cancún; sin embargo, después de que el hombre se encerró en la cabina, el servicio tuvo que ser suspendido.

El piloto fue detenido, después de la intervención de las autoridades, por lo que ya se encuentra en la Agencia Federal de Investigación Civil.

Al lugar, acudieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) para brindar seguridad en la zona y controlar la situación.

Hasta el momento, el AICM no se ha pronunciado sobre este presunto intento de secuestro de un avión.

JVR