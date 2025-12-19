Ya está detenido

Piloto se encierra en cabina de un avión con pasajeros en AICM; acusan intento de secuestro

Un piloto se encerró en la cabina de un avión de la aerolínea Magnicharters en el AICM; el sujeto fue despedido previamente

Piloto se encierra en cabina de un avión con pasajeros en AICM.
Piloto se encierra en cabina de un avión con pasajeros en AICM. Foto: SICT
Por:
La Razón Online

Un piloto se encerró en la cabina de un avión de la aerolínea Magnicharters en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los pasajeros acusaron que se trató de un intento de secuestro.

El hecho se originó después de que al sujeto se le comunicara que estaba despedido, previo a comenzar un vuelo.

Se informó que dicho vuelo tendría como ruta Ciudad de México-Cancún; sin embargo, después de que el hombre se encerró en la cabina, el servicio tuvo que ser suspendido.

TE RECOMENDAMOS:
Prensa extranjera reconoce reducción de homicidios bajo gestión de García Harfuch
Prensa internacional

The Economist y The New York Times elogian gestión de García Harfuch

El piloto fue detenido, después de la intervención de las autoridades, por lo que ya se encuentra en la Agencia Federal de Investigación Civil.

Al lugar, acudieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) para brindar seguridad en la zona y controlar la situación.

Hasta el momento, el AICM no se ha pronunciado sobre este presunto intento de secuestro de un avión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Presidenta de México, durante la Conferencia, en donde se abordó el tema del aumento de la clase media en nuestro país
Cuarta transformación

Morena asegura que con 4T ‘hay más clase media y menos pobreza en México’