Estos son los vuelos con retraso de Volaris hoy 19 de diciembre

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una pagina oficial en la que publica el estatus en tiempo real de cada uno de sus vuelo diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, así como los contratiempos que se registran.

Los vuelos cancelados y demorados del día de hoy

Volaris vuelo Y43263 (Colima- Tijuana): Estatus: Retrasado aproximadamente 3 h 25 m respecto al horario programado.

Volaris vuelo Y4430 (CDMX-Tapachula): Estatus: Retrasado (salida y llegada con minutos de demora)

Volaris vuelo Y4791 (Miami -Ciudad de México): Reportado con retrasos recientes de varias horas en días pasados (incluyendo demoras el 17 y 18 de diciembre)

Si deseas consultar el estatus del resto de los vuelos que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), puedes hacerlo en tiempo real a través del portal oficial del aeropuerto, donde es posible buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de origen y destino.

En este caso también puedes consultarlo en la pagina oficial de Volaris siguiendo los siguientes pasos.

¿Vuelo cancelado o con retraso, qué debo hacer?

En caso de que un vuelo sea cancelado o presente demoras, las y los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser garantizados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si el retraso es mayor a una hora, pero menor a cuatro, la aerolínea está obligada a ofrecer, como mínimo, alimentos y bebidas, así como descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino.

Cuando la demora es superior a dos horas y menor a cuatro, el descuento que otorgue la aerolínea no puede ser menor al 7.5% del precio del boleto.

En tanto, si el vuelo registra más de cuatro horas de retraso o es cancelado, la aerolínea deberá ofrecer al pasajero alguna de las siguientes alternativas:

El reembolso del costo total del boleto, además de una indemnización no menor al 25% del precio pagado.

Reubicación en el primer vuelo disponible, con provisión de alimentos y, de ser necesario, hospedaje y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, acompañado de una indemnización mínima del 25% del valor del boleto.

Cabe señalar que estas disposiciones representan las obligaciones mínimas establecidas por la ley; sin embargo, cada aerolínea puede contar con políticas adicionales de compensación, por lo que se recomienda revisarlas directamente.

La Profeco mantiene presencia permanente en los aeropuertos del país, incluido el AICM. Las personas usuarias pueden acudir a sus módulos en caso de requerir orientación o para reportar cualquier irregularidad relacionada con su vuelo o la aerolínea.

