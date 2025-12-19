¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?

Aún no hay iniciativa, pero ya el tema de la reforma electoral tiene a muchos en San Lázaro anticipando escenarios adversos para su aprobación y no sólo los que pueden resultar del choque de Morena con la oposición, sino entre el guinda y sus aliados. Sobre este último, voces relevantes del Congreso, como es el caso del diputado Ricardo Monreal, han señalado un par de temas que desde ahora se ven espinosos: la reducción de presupuesto a partidos y la reducción del número de posiciones plurinominales. Es latente, nos dicen, el riesgo de que los partidos Verde y del Trabajo se aparten de algunas de las propuestas de la reforma si perciben que lo que han ganado —aunque ha sido en gran medida por su alianza con Morena— lo podrían perder. Ya se verá hasta qué punto es su compromiso con el abaratamiento de la democracia o si gana aquello de “Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero”. Uf.