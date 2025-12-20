Abren vía para frenar pugna con Grupo Salinas

Derivado del adeudo por el pago de ISR de seis años no cubiertos, Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar 51 mil millones de pesos en enero de 2026, que en caso de que acepte pagar podrá obtener un descuento de hasta 39 por ciento, lo cual fue bien recibido por el dueño de Tv Azteca.

“Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el Gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva.

“Estoy seguro que lo más prudente y responsable de parte de nosotros y del @GobiernoMX es esperar a enero, a que el @SATMX precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo de $31 mil millones de pesos y nos entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan”, escribió en X.

El Tip: El empresario destacó que sólo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa y cerrar este tema de manera institucional.

Antes, Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), expuso que se determinaron adeudos del ISR correspondientes al periodo 2008-2013, los cuales fueron impugnados por la empresa, pero que terminaron por ser declarados procedentes, en última instancia, por la Suprema Corte.

En consecuencia de esto último, el SAT deberá de proceder con el cobro a partir del siguiente mes. En caso de que el Grupo acepte pagar su deuda, podrá obtener un descuento del 39 por ciento, como lo permite la ley y las propias sentencias. Para cumplir con el pago, una vez que se notifique a la empresa sobre el requerimiento de pago, iniciará un plazo para la liquidación voluntaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo hincapié en que este cobro tiene que ver con el cumplimiento de términos legales y administrativos. Añadió que en caso de que Grupo Salinas se niegue a cubrir su adeudo, vendrá un procedimiento sobre el que se hablará más adelante.

“Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior. Y realmente este tema a nosotros es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo”, dijo.