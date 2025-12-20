Bermúdez Requena no sale

Y el que permanecerá en prisión y bajo proceso es Hernán Bermúdez Requena, extitular de Seguridad Pública de Tabasco, tras conocerse que una jueza federal negó concederle un amparo contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva que ya se le aplican. El sujeto, también identificado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, fue detenido el 12 de septiembre pasado en Paraguay y posteriormente deportado a México. Actualmente se encuentra recluido en el Penal del Altiplano. El caso que llevó a su detención es el de un empresario gasolinero que denunció extorsión y secuestro por parte del grupo delictivo que además lo presionó para que vendiera huachicol en su estación de servicio y luego lo forzó a entregar acciones de su negocio a sus secuestradores. Se ha informado que en el amparo, que finalmente no prosperó, la defensa del exmando policiaco de Tabasco advertía que la vinculación en su contra no estaba bien fundamentada. Ahí el dato.