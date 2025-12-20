Tren México - Querétaro, con avance del 8%; Sheinbaum supervisa tramo en San Juan del Río

Como parte de su gira de trabajo en Querétaro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este sábado la construcción del tren de pasajeros que conectará a la entidad con la Ciudad de México, obra que registra un avance de casi 8 por ciento y cuya inauguración está prevista para 2027.

En el municipio de San Juan del Río, la mandataria federal realizó un recorrido de alrededor de seis kilómetros para constatar el progreso en el tramo 9, uno de los 12 que componen la vía y que se construyen al mismo tiempo.

Ahí, Sheinbaum destacó el trabajo de las dependencias federales involucradas por priorizar el “consenso social” para la construcción del tren, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

Agradeció, también a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González y, especialmente, al Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, el mismo encargado de construir otros trenes de pasajeros en el país, como el Ciudad de México-AIFA, y el AIFA-Pachuca.

“Está el trabajo de los compañeros que van abriendo derecho de vía, es decir, que si hay terrenos que tienen que adquirirse, además tiene que ser con consenso con la gente, que la gente entienda, nada por la fuerza, sino razonando. (...) Además, comprar la tierra a un precio justo, como debe ser” , destacó la Presidenta.

Por su parte, el titular de la ARTF, Andrés Lajous Loaeza, detalló que el tren México - Querétaro se extenderá por 226 kilómetros y contará con seis estaciones, incluidas terminales:

Ciudad de México

Huehuetoca

Tula

San Juan del Río

Querétaro Central - El Marqués

La Corregidora - Centro Histórico

El tren de pasajeros tendrá conexión a otros medios de transporte, como el Tren Suburbano, Metro y Metrobús en la terminal Buenavista de la Ciudad de México; el sistema QroBus, en Querétaro, así como transporte local en ambas entidades.

Los trenes alcanzarán velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora lo que permitirá un tiempo de traslado estimado de alrededor de dos horas; de una hora con 20 minutos desde la Ciudad de México a San Juan del Río, y de 43 minutos de San Juan del Río al centro de Querétaro. Se prevé una demanda anual de aproximadamente 10 millones de pasajeros.

Sheinbaum agradece al grupo de ingenieros militares dela Defensa por la construcción del tren México-Querétaro. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el comandante del Agrupamiento “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, precisó que con los trabajos en el tramo 9, el avance general de la obra del 7.5 por ciento.

Añadió que sólo en Querétaro se construyen cuatro tramos, alrededor de 80 kilómetros de vía, en los que trabajan más de más de 4 mil 500 trabajadores y 200 máquinas. Asimismo, explicó que las obras incluyen la construcción de túneles para no afectar a la Autopista México-Querétaro.

“No tenemos mayores contratiempos. Estamos optimistas en el desempeño de nuestras funciones. Sabemos que podremos cumplir con los tiempos establecidos y pedimos comprensión a la gente de las molestias que ocasionemos de manera temporal en la construcción de esta gran infraestructura de progreso para el país”, añadió.

Tren de pasajeros, “un antes y un después” para Querétaro: Mauricio Kuri

En tanto, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció a la Presidenta por la obra ferroviaria que, afirmó, marca “un antes y un después” en la entidad .

“Estamos muy emocionados, sumamente agradecidos. (...) Tenemos mucho que agradecerle y esta nueva conectividad que usted nos está dando de corazón para Querétaro es un antes y un después”, expresó.

