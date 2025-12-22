Berlín, Londres

El nombramiento de Alejandro Gertz Manero como representante diplomático de México en un “país amigo”, que definirá el futuro del funcionario que fuera clave durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador nomás no llega. Ello está provocando que sigan las especulaciones. Es conocido que Gertz dejó el cargo para que pudiera llegar Ernestina Godoy a ocupar su lugar, pero también que para que así ocurriera debió mediar una negociación para tener una salida decorosa. El caso es que durante el fin de semana se mencionó en algunos espacios periodísticos que el exfiscal podría ocupar la embajada de México en el Reino Unido, aunque hasta ahora evidentemente no existe una información que así lo confirme. La versión ha llamado la atención debido a que en semanas anteriores se mencionaba que el destino del exfuncionario federal iba a ser Alemania. Las versiones nomás implican un movimiento de más de mil kilómetros. En fin.

