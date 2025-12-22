Fin de semana violento deja nueve víctimas

Al menos nueve personas fallecieron entre el sábado y domingo en Sinaloa, luego de que se reportaron hechos violentos que incluyeron balaceras y bloqueos en Culiacán, Navolato y Escuinapa.

El sábado, en Culiacán, un hombre y una mujer fueron asesinados en el cruce de la calle Arroyo y Agua Prieta, cerca de las 13:00 horas. Elementos del Ejército se encargaron de asegurar la zona.

En otro lugar, un motociclista fue asesinado a balazos luego de ser interceptado por civiles armados que le dispararon en una cancha de voleibol ubicada en cruce de avenida Abedules y calle San José, en la colonia Las Coloradas.

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro, donde quedó bajo resguardo del Ministerio Público en espera de que sea identificado legalmente por sus familiares.

El Tip: La Secretaría de la Defensa informó el sábado que 180 elementos del cuerpo de fuerzas especiales llegaron a Culiacán para reforzar los operativos en la ciudad.

En el municipio de Navolato fue asesinado a balazos un joven, tras un ataque violento al interior de su domicilio, por un grupo armado en el poblado de Toboloto.

De acuerdo con medios locales el atentado ocurrió mientras el joven de 35 años dormía cuando sujetos fuertemente armados entraron a su domicilio, por lo cual comenzó una persecución que culminó en el patio frontal de una casa vecina.

El cuerpo del joven quedo tirado en el piso con al menos ocho disparos de arma en diferentes partes del cuerpo.

Finalmente, la mañana de este domingo, en Escuinapa, tras una balacera entre civiles armados, dos ciudadanos ajenos a los hechos quedaron atrapados entre el fuego cruzado y murieron.

Las dos personas fallecidas corresponden a un peatón que se dedicaba a arreglar lavadoras y que fue atropellado, y un taxista, adulto mayor, quien resultó lesionado por esquirlas tras una explosión y posteriormente perdió la vida.

De acuerdo con medios locales los hechos violentos iniciaron en el centro de Escuinapa y se extendieron a la carretera México–Nogales, donde se generaron bloqueos en el tramo Acaponeta–Escuinapa, el cual se liberó horas más tarde.