Reciben 1,200 donaciones de sangre en CMN

Jornada de donación altruista de sangre en el CMN La Raza del IMSS, en imagen de archivo.

Durante 2025 el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortaleció el abasto de componentes sanguíneos al realizar 24 jornadas de donación altruista de sangre, que permitió la recolección de más de mil 200 unidades.

Con cada donación se obtienen concentrados eritrocitarios, plaquetarios y plasma, lo que representa hasta tres mil 600 componentes destinados a mejorar la calidad de vida y la salud de pacientes en unidades médicas que lo requieren.

El Tip: Para ser donador se requiere tener entre 18 y 65 años, gozar de buen estado de salud y cumplir con criterios establecidos, como no haber estado enfermo en los últimos 14 días.

Como parte de este esfuerzo permanente, el Banco de Sangre se sumó a la Jornada Nacional de Donación de Sangre Altruista “Extiende tus brazos por México”, iniciativa impulsada por el Grupo Corporativo Iberoamericano de Medicina Transfusional y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que tiene por objetivo de fortalecer el abastecimiento de sangre en Latinoamérica.

TE RECOMENDAMOS: Presupuesto de 26 mil mdp SEP amplía los recursos al programa LEEN

El doctor Óscar Zamudio Chávez, director del Banco Central de Sangre, explicó que la donación altruista es la forma más segura de extraer sangre y que si bien en México se registra una tasa aproximada de 8.5 por ciento, este año se observó un incremento significativo que refleja un cambio generacional que impulsa el altruismo.

24 jornadas de donación altruista de sangre se realizaron

Destacó que el IMSS promueve de manera permanente la cultura de la donación altruista mediante campañas de sensibilización, pláticas informativas y acciones coordinadas por personal de Trabajo Social, con el objetivo de consolidar una participación social corresponsable en beneficio de la población.

A principios de diciembre se realizaron dos campañas en las Unidad Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” y el Hospital de Gineco Obstetricia No. 03 “Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez”, que permitió recolectar 120 unidades, equivalentes a 360 componentes sanguíneos, lo que representó un incremento del 200 por ciento.