Impuesto a videojuegos ya no se cobrará en 2026, anuncia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el impuesto que se había aprobado aplicar en 2026 a los videojuegos ya no se cobrará, al considerar que resulta difícil diferenciar el contenido violento del que no lo es.

El Paquete Económico del próximo año aprobado por el Congreso de la Unión incluye un gravamen del 8 por ciento a los videojuegos considerados violentos.

Esta mañana Claudia Sheinbaum Pardo comentó que había pedido al Congreso eliminar ese cobro, pero los legisladores no lo hicieron.

Al ser una medida que se había propuesto para combatir el consumo de contenido violento y con ello abonar a la estrategia de paz en el país, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que ahora lo que se emprenderá será una campaña para concientizar a la población.

“Entonces tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, ¿no? Muchos de ellos son en línea y generan una adicción al videojuego, cuesta dinero y además promueve conductas de violencia”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en que resultará complejo fijar los criterios bajo los cuales determinar cuáles son violentos y cuáles no.

“Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la ley de ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. ¿Cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia?”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR