Rocha Cantú en París

Y el que en estos días de festejos navideños está entrándole a la pirotecnia político-judicial y en una de ésas, se podría quemar es el empresario Raúl Rocha Cantú, nos comentan. Y es que resulta que alguien lo cachó en París disfrutando de múltiples lujos, mientras aquí en el país es perseguido judicialmente por delitos más que graves como tráfico de huachicol y de armas. En las benditas redes, el periodista Sergio Sarmiento difundió una foto que le tomaron al copropietario de Miss Universo nada menos y nada más que en el bar Vendôme del Hotel Ritz París. En la imagen, Rocha aparece relajado y sin mayor preocupación, a pesar de que en nuestro país las autoridades han determinado que debe ser detenido, para enfrentar los cargos que se le imputan tras haber perdido el recurso de oportunidad con el que aportaría información para desmantelar la red delictiva en la que habría participado. Por lo pronto, Joyeux Noël!

