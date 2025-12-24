Shot de Tequila por la austeridad

Nos informan que, aunque tenía las mejores intenciones en estas fiestas decembrinas, al alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, le habría resultado mejor no hacer ningún tipo de manifestación navideña. Y es que, dicen, el edil organizó una posada digna de recordarse, no sólo porque el despilfarro fue más que evidente, sino porque todo el mundo recordó que hace apenas unos días, el presidente municipal aplicó la chillona con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para pedirle un adelanto de la partida presupuestal que toca a los municipios, pues se había quedado en números rojos y no le alcanzaba para pagar los aguinaldos a sus trabajadores. Bueno, pues esa realidad planteada no se notó en el pachangón que ofreció, donde, por si fuera poco, rifó un auto nuevecito de paquete que, dicen, para no quemarse solo, estaba forrado con el logotipo de Morena, cuyo lema, todos lo sabemos pese a todo, sigue siendo la austeridad republicana. En fin.

