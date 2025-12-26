Cae en Cuernavaca Jesús ‘N’, excolaborador de García Luna, por delincuencia organizada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jesús “N”, excolaborador de García Luna, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

De acuerdo con la institución, la captura, realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, ocurrió en Cuernavaca, Morelos.

El excolaborador de García Luna fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, en Almoloya de Juárez, para ser presentado ante el Ministerio Público.

Según las investigaciones, Jesús “N” posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios, entre 2013 y 2015, para saquear recursos de un órgano administrativo de la administración pública federal, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por otro ex servidor público.

“Se le presume inocente, mientras no exista una sentencia condenatoria”, agregó la FGR en un comunicado publicado en la red social X.

En seguimiento a trabajos de inteligencia, agentes de la #FGR cumplimentaron orden de aprehensión contra Jesús “N”, por su probable participación en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. 1/3 pic.twitter.com/gYhWVG4Glu — FGR México (@FGRMexico) December 27, 2025

