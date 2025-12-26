Golpes al CDS

Y hablando del Cártel de Sinaloa, resulta que éste sigue recibiendo golpes de la autoridad, pero también desde otros frentes. Y es que ya son varios meses en los que el cerco en torno a las dos facciones que lo conforman se va cerrando, derivado de capturas de personajes relevantes en las estructuras financiera y de protección de la organización. El lunes se conoció, por ejemplo, de las detenciones del suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, uno de Los Chapitos. A ello hay que agregar el operativo con el que se incautaron decenas de motocicletas asociadas al exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, por quien EU ofrece una recompensa. Y ayer se confirmó que el sujeto ejecutado en un restaurante de la colonia Juárez en la CDMX en días pasados era Óscar Medina, El Panu, ubicado como parte de la seguridad de Los Chapitos. El hombre, se conoció, aparece en los videos del Culiacanazo, al lado de Ovidio Guzmán.

