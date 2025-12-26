Más playas limpias, pero…

Buena noticia, nos comentan, la de que un 98% de las playas del país son aptas para el disfrute de los ciudadanos. Y es que hubo una importante reducción del número de las que no cumplen los estándares para su uso recreativo. Antes eran 16 las que tenían problemas por concentración de sustancias de riesgo para la población, y ahora son solamente seis. “Los resultados obtenidos determinaron que 283 playas… son aptas para uso por la población”, se informó en días pasados. Así, es posible afirmar que no tienen ningún problema las de entidades como Guerrero u Oaxaca, tampoco las de Quintana Roo o Yucatán. Ah, pero quienes sí se tienen que poner las pilas para resolver los problemas de algunas de sus playas son los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, con el caso de El Veneno/Miramar y San Francisco, y de Veracruz, Rocío Nahle, porque está fuera de norma la de José Martí. Ahí el dato.

