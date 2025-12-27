Cae otro colaborador de García Luna

Sigue teniendo ramificaciones el caso de Genaro García Luna, nos comentan, pues ahora se conoció la detención de Jesús N, quien fuera colaborador del exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. A éste último lo capturaron en Cuernavaca por su probable participación en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la República, entre los años de 2013 y 2015 habría participado en la celebración de contratos presuntamente irregulares y en simulación de operaciones con recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, que tiene a su cargo los penales federales. Lo anterior, para “canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por otro ex servidor público”, en referencia a García Luna. El detenido fue trasladado al Cefereso de Almoloya

