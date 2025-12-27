Claudia presume Aca

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer presumió el puerto de Acapulco con un video que subió a las benditas redes. Es sabido que la mandataria pasa en ese destino de playa unos días de descanso después de un año de mucho ajetreo. “Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa”, se escucha decir a la mandataria mientras en las imágenes se aprecia un recorrido grabado desde un vehículo en marcha que cruza por diversos puntos de la avenida costera Miguel Alemán, la cual, por cierto, fue recientemente remodelada, dando con ello vuelta a la página de la tragedia causada por los huracanes Otis y John. El punto de inicio es la terminal de cruceros —incluso se distingue claramente uno atracado al muelle— hasta la glorieta de la Diana Cazadora en la parte conocida como Zona Dorada.

