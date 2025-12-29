Abierto, caso García Luna

Así que le fue dictada la prisión preventiva oficiosa a Jesús “N”, excolaborador cercano de Genaro García Luna. Con esa decisión son dos los allegados de quien fuera secretario de Seguridad hace dos sexenios, los que se encuentran en la cárcel derivado de acciones de la Fiscalía General de la República. El pasado 18 de diciembre, una juez impuso prisión preventiva oficiosa a María Vanesa “N”, exjefa de asesores y representante de una empresa de García Luna. Ésta se encuentra en el Penal Femenil de Morelos. En tanto, ayer se conoció que a Jesús “N” formalmente le imputaron los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Lo anterior por posiblemente haber simulado contratos de adquisición de servicios cuando formó parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. El caso sobre el exsecretario sigue abierto.

