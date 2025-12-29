Empujón al parque de Texcoco

Con la novedad de que ahora sí le van a dar un buen empujón al Parque Ecológico del Lago de Texcoco, ése que se construyó en los terrenos que iban a ser parte del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es sabido que durante el sexenio pasado, de manera un tanto tropezada se buscó terminarlo, incluso se conoció que la Auditoría Superior de la Federación encontró posibles desvíos de recursos por más de 60 millones de pesos en su construcción, en la revisión de la Cuenta Pública de 2024. También en el pasado se conoció que habían crecido las invasiones del terreno que es una zona ecológica protegida. Pero ayer la Presidenta Sheinbaum difundió un video en el que junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anuncian que en enero se abrirán nuevas inscripciones a equipos para que usen los campos de futbol, beisbol y futbol americano. Conagua confirmó, en tanto, que darán servicios de 7 a 7. Ahí el dato.