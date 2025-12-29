Valeroso policía

De destacar, el desempeño del policía de la Ciudad de México Román Martínez Estrada, quien perdió ayer la vida en cumplimiento de su deber. El uniformado consiguió frustrar un asalto en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con los primeros reportes, Román y otro uniformado acudieron a atender un reporte de robo. Cuando llegaron al lugar los ladrones les dispararon por lo que respondieron resultando herido el agente y uno de los agresores. Los delincuentes escaparon primero en una camioneta, la cual después abandonaron porque resultó averiada por los tiros, lo mismo que otro vehículo que robaron, y dejaron la zona de Polanco con la caja fuerte que habían hurtado. Por los hechos hay un detenido. Lamentablemente también se confirmó el deceso de Martínez Estrada. El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, adelantó que “no habrá impunidad para quienes cometieron este cobarde ataque”.

