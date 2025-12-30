SSPC destaca avances en profesionalización policial y modernización de sistemas de seguridad

La SSPC fortalece en 2025 la seguridad pública y la profesionalización policial

Durante 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consolidó una estrategia integral para fortalecer las instituciones de seguridad pública del país, mediante reformas legales, coordinación interinstitucional y modernización de sistemas de información, alineadas a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Entre los principales avances destaca la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, concebida como un eje estratégico para la formación y especialización policial, así como la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fortalece el marco jurídico, clarifica atribuciones y establece nuevas bases para la profesionalización y homologación de estándares en todo el país.

Además, se elaboró la Planeación Estratégica 2024–2030, que guiará las acciones del SESNSP a lo largo del sexenio.

En materia de dignificación laboral, el SESNSP firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para revisar y actualizar el salario de las policías, y suscribió convenios con la Auditoría Superior de la Federación y la Profeco para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.

También se impulsó la modernización del Registro Público Vehicular (Repuve), reduciendo trámites y tiempos de respuesta, así como el fortalecimiento del número de denuncia 089 con un modelo de atención especializada contra la extorsión.

El SESNSP informó que continuará trabajando en el fortalecimiento de la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, con el objetivo de consolidar instituciones más profesionales y confiables que contribuyan a la construcción de paz y seguridad en el país.

MSL