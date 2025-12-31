CDMX despide y recibe año con alerta roja por frío por primera vez

EL INTENSO FRÍO que se registró en la capital del país obligó a que varias personas se abrigaran para salir a las calles.

La capital de la República Mexicana cerrará el año con bajas temperaturas, lo que activará la alerta roja por primera vez en el 2025.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, el director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Guillermo Ayala, aseguró que ya se tienen contempladas las señales que activarán para este último día del 2025.

Para las primeras horas de este miércoles se prevé la alerta amarilla para las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

En tanto, la alerta naranja se activará para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Xochimilco, en donde se espera que la temperatura sea de entre uno y tres grados. En tanto, será para la alcaldía de Tlalpan en donde se emitirá la primera alerta roja, al pronosticarse entre dos y cero grados.

Comentó que para los días siguientes también se esperan temperaturas similares, debido al fenómeno meteorológico que se desarrolla en estos momentos en el país.

EL DATO: PROTECCIÓN CIVIL recomendó abrigarse bien, cubrir nariz y boca, y evitar exposiciones prolongadas al frío, así como cambios bruscos de temperatura que puedan afectar la salud.

“Vamos a estar dentro de los promedios de frío históricos y vamos a tener días muy parecidos a estos tres o cuatro días que vamos a vivir a partir de hoy. Entonces, esto puede estar siendo intermitente, pero lo que sí podemos adelantar es que vamos a tener alerta amarilla a partir de ya, como lo hemos estado haciendo”, dijo.

El cierre de año para nuestro país estará acompañado de más precipitaciones y bajas temperaturas que llevarán a heladas en algunos puntos del territorio nacional.

VAMOS a estar dentro de los promedios de frío históricos.... Entonces, esto puede estar siendo intermitente, pero lo que sí podemos adelantar es que vamos a tener alerta amarilla a partir de ya GUILLERMO AYALA Director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos



Aunque el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para este 31 de diciembre el frente frío número 25 se extenderá sobre el mar Caribe y dejará de afectar a México, una masa de aire ártico asociada al mismo fenómeno cubrirá la región noreste, oriente y sureste del país, lo cual incluye a la península de Yucatán.

Se explicó que, al interactuar con el aire cálido que viene del océano Pacífico y el mar Caribe, se generarán lluvias puntuales y fuertes en la región de Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz; también en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Además, habrá chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Paralelamente, esta masa ártica mantendrá el evento conocido como “norte” con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 en la costa de Veracruz (centro y sur), y de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto a la temperatura, las más bajas se prevén para las zonas serranas de Chihuahua y Durango, en donde se pronostica que el termómetro descienda hasta los -10 a -5 grados; también en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde la previsión es de -5 a cero grados, con heladas para la madrugada del jueves.

En tanto, las zonas serranas de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos registrarán temperaturas de los 0 a 5 grados.