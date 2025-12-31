CSP promete reparación del daño a víctimas de forma integral

Al hacer un balance de su visita a las personas heridas y familiares de quienes perdieron la vida durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que habrá una reparación integral del daño a todas las víctimas del accidente. Aunado a esto, solicitó que se realice una revisión externa —independiente— a las vías del tren para que se garantice que su reapertura sea segura.

La mandataria explicó que, desde ayer, se instruyó la entrega de un primer apoyo por 30 mil pesos a los afectados; sin embargo, aclaró que la entrega de estos recursos será para gastos inmediatos que tengan que realizar mientras reciban atención médica, así como apoyo para traslado y otras necesidades.

El Dato: La mandataria reprochó que se publicaran las fotografías de las víctimas y que se difunda información técnica sobre las presuntas condiciones de las vías.

“Hubo quien quiso malinterpretar esta información. Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan ellos que estar gastando de sus recursos los familiares que están acompañando”, dijo.

Además, afirmó que habrá una reparación integral del daño a los afectados que derivará de la póliza de seguro del Tren Interoceánico, además de lo que resulte de la indagatoria a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Pero, evidentemente, va a haber una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares. Ése es un proceso que viene, primero, de la aseguradora del tren; y después lo que determine la Fiscalía… A todos se les va a apoyar, tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido”, explicó.

13 personas fallecieron tras el descarrilamiento

La Presidenta recordó que se giró la orden para que cada una de las familias sea acompañada por un servidor público. Asimismo, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) conducir una indagatoria responsable y recordó que Ernestina Godoy, titular del organismo, ya estuvo presente en la reunión del Gabinete de Seguridad que se realizó ayer por la mañana.

“Están con los peritos especializados en cada tema para que ellos puedan hacer su peritaje, extrayendo la información de la caja negra, que ayer informó el almirante. Y estarán ellos, por su parte, dando la información a toda la ciudadanía y, en particular, a los familiares”, dijo.

Agregó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario también “tiene que hacer su dictamen y están colaborando para que se puedan conocer los peritajes que se están realizando a través de un esquema de colaboración que ellos determinarán”.

Comentó que no se tienen plazos para contar con los resultados de los peritajes, pero se espera que estén pronto. “No nos mencionaron las fechas, pero esperamos que sea pronto, que no se lleve mucho tiempo para poder conocer la causa. Y si encuentra alguna responsabilidad la Fiscalía, que se proceda”, refirió.

98 personas resultaron heridas tras el accidente

Respecto a las demás líneas del Corredor Interoceánico, comentó que todas se mantienen en funcionamiento, pero ya se realiza una revisión más exhaustiva.

La mandataria también instó al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Morales, a que, una vez que se conozcan los resultados de la fiscalía, se solicite una certificación externa para asegurar la reapertura a los pasajeros. Enfatizó que, si dicha revisión deriva en observaciones, éstas habrán de ser tomadas en cuenta.

“Lo que sí —ayer le comenté al almirante secretario— creo que es muy importante que se tenga una certificación externa para cuando queramos utilizar nuevamente la vía para transporte de pasajeros; es decir, que una vez que se haga el dictamen, venga una, para poder garantizar que la vía y las locomotoras están en buen funcionamiento para que pueda nuevamente operar el tren. Y si ahí hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer para mayor seguridad, pues que se tomen esas recomendaciones”, resaltó.

Vía remota, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, agradeció a la mandataria por el apoyo desplegado para atender a los heridos.

“En momentos como éste, la sensibilidad y la solidaridad representan mucho. A nombre del pueblo de Oaxaca reitero nuestro reconocimiento a todas las instituciones federales y estatales que reaccionaron de inmediato y que, desde el primer momento, se han dedicado a proporcionar la atención y asistencia necesaria”, dijo.

En el reporte de atención a heridos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, detalló que 36 personas siguen hospitalizadas y reciben atención en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, ISSSTE, la Secretaría de Marina y de Pemex.

Finalmente, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, mencionó que la menor de edad lesionada ya fue trasladada vía aérea al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI para recibir atención especializada.

Despiden a accidentados fallecidos

› Por Ángel Molina

Tras el trágico accidente del Tren Interoceánico, este martes iniciaron los velatorios de las personas que fallecieron. De acuerdo con información oficial, el accidente dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.

Entre las víctimas mortales se encuentra el periodista Israel Enrique Gallegos Soto, quien viajaba a bordo del tren al momento del siniestro. Gallegos Soto colaboraba con El Heraldo Radio y sus restos son velados en Matías Romero, Oaxaca, su lugar de origen. Su pareja, quien también viajaba en el convoy, permanece hospitalizada recibiendo atención médica.

Desde la tarde del lunes comenzó la entrega de los cuerpos a los familiares, luego de que concluyeran los procesos de identificación y los trámites periciales correspondientes. Autoridades estatales informaron que la entrega se realiza de manera paulatina, ya que algunas de las víctimas eran originarias de otras entidades del país.

Por otro lado, en San Pablo Salina Cruz, Oaxaca, se realizan los velatorios de María Concepción Cruz López y Bersain Cruz López, quienes también se encontraban entre los pasajeros del Tren Interoceánico. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares y trasladados a su comunidad de origen para los servicios funerarios correspondientes.

Asimismo, en Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, familiares despidieron a Inés Alvarado, otra de las personas fallecidas en el accidente. Su cuerpo fue trasladado desde Oaxaca hasta Veracruz, donde se realizaron los servicios funerarios.

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la lista oficial de las 13 personas fallecidas, entre las que se encuentran dos menores de edad, así como adultos originarios de distintas entidades del país. Las autoridades informaron que los cuerpos comenzaron a ser entregados conforme avanzaron los trámites periciales y ministeriales.

Las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento continúan, mientras se mantiene la atención a las personas lesionadas y el acompañamiento institucional a las familias afectadas.

FGR concluye necropsias de los 13 fallecidos tras el descarrilamiento del tren

› Por Ángel Molina

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó las necropsias de las 13 personas fallecidas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que continúa con las diligencias periciales y ministeriales para esclarecer los hechos del accidente, entre ellas la revisión documental, trabajos de campo y la inspección del lugar del accidente, así como de las unidades ferroviarias involucradas.

La FGR detalló que se realizan entrevistas a integrantes de la tripulación del tren, sin precisar hasta el momento su situación jurídica. Las diligencias se llevan a cabo bajo la conducción del Ministerio Público Federal, con la participación de personal policial ministerial y peritos especializados, en estricto apego a los protocolos y a la cadena de custodia.

Como parte de la investigación, las autoridades indicaron que se analiza la caja negra del tren, conocida como pulser, con el objetivo de obtener información técnica que contribuya al esclarecimiento del descarrilamiento.

EL DATO: MORENA en la Cámara de Diputados manifestó su solidaridad con las víctimas del accidente y llamó a actuar ante los hechos “con responsabilidad, humanidad y unidad política”.

“Se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal, del personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias, además de realizar entrevistas a diversas personas de la tripulación, en estricto apego a los protocolos y procedimientos respectivos, respetando, en todos los casos, la cadena de custodia, destacando las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser”, detalló mediante un comunicado de prensa.

Asimismo, informó que mantiene coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender lo relacionado con la reparación integral del daño a las personas afectadas y a los familiares de las víctimas.

La dependencia también explicó que en la investigación participan también autoridades estatales y federales, entre ellas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Gobierno, Protección Civil, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina.

Por su parte, la FGR señaló que cuenta con la presencia de agentes del Ministerio Público Federal, policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en diversas especialidades, como medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil, arquitectura, química y seguridad industrial forense.

45 Personas recibieron atención directa del IMSS

Revisión integral. El descarrilamiento del Tren Interoceánico puso nuevamente bajo la lupa las condiciones en las que opera el sistema ferroviario en nuestro país, así como los procesos de supervisión, mantenimiento y fiscalización de las obras vinculadas al transporte de pasajeros.

En Al Mediodía con Solórzano, el doctor René Cáceres, especialista en seguridad de la Universidad Rosario Castellanos, calificó este accidente —en el que fallecieron 13 personas y casi 100 resultaron heridas— como un hecho trágico que no puede analizarse de manera aislada, sino en el contexto de otros incidentes registrados tras la reactivación del sistema ferroviario en el país.

“Sin duda es un evento trágico, dentro de una serie de eventos trágicos que se han venido dando en términos de la puesta en marcha otra vez del sistema ferroviario en México, sobre todo en cuanto a los pasajeros”, señaló.

El especialista explicó que, si bien la atención inmediata a las personas lesionadas es prioritaria, el enfoque central debe estar en el análisis técnico de la infraestructura ferroviaria y en una revisión amplia que permita identificar posibles fallas estructurales en el sistema.

Advirtió que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en el punto donde ocurrió el descarrilamiento, sino extenderse a otros tramos de la red ferroviaria, a fin de descartar riesgos similares en diferentes zonas del proyecto.

En ese sentido, sostuvo que es necesaria una revisión integral que incluya distintos componentes del sistema, como el estado del balastro, los durmientes, las vías y el propio material rodante, así como el análisis de los registros técnicos del tren.

El académico explicó que uno de los elementos clave dentro de las investigaciones es el llamado “pulser”, un dispositivo que funciona como una especie de caja negra ferroviaria y que permite conocer información relevante del trayecto previo al accidente.

Añadió que este tipo de revisiones deben realizarse de manera coordinada entre instancias públicas y evaluaciones externas, con el objetivo de contar con diagnósticos más completos y evitar que los análisis se limiten a una sola perspectiva.

“Debe ser una revisión integral, tanto por parte del sector público como también del privado, para tener esta visión complementaria”, sostuvo.

Asimismo, consideró que, además de los peritajes técnicos que lleva a cabo la FGR, es indispensable la intervención de instancias de fiscalización en materia de obra pública, particularmente para revisar cómo se ejecutaron los trabajos ferroviarios. “También tiene que ver la Auditoría Superior de la Federación en términos de auditar esta obra”, expresó.

El especialista señaló que sólo a partir de una revisión integral del sistema ferroviario será posible identificar deficiencias, corregir errores y prevenir futuros accidentes, especialmente en proyectos que involucran transporte de pasajeros.

En este sentido, reiteró la importancia de permitir que las autoridades realicen las investigaciones con el tiempo necesario y sin presiones, a fin de que los resultados sean técnicamente sólidos y contribuyan a fortalecer la seguridad ferroviaria en el país.

Dan de alta a 6; hay 8 hospitalizados

Por: Redacción

EL IMSS-BIENESTAR informó que, debido a su mejoría, seis pacientes que se encontraban en el Hospital General de Salina Cruz fueron dados de alta, mientras que ocho siguen en observación.

“Las y los pacientes se llevaron a casa todos los medicamentos necesarios para continuar con su tratamiento médico; además, tendrán seguimiento puntual en consulta externa. Se les atenderá en las especialidades de medicina interna, psicología, traumatología y ortopedia, entre otras especialidades que cada uno requiera”, señaló.

Además, detalló que tres de las personas que aún permanecen internadas reciben atención en el Hospital General IMSS-Bienestar de Salina Cruz, tres en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y dos en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.

Explicó que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia brinda acompañamiento y orientación a los familiares de las y los pacientes, refrendando el compromiso de otorgar atención médica integral, humana y de calidad.

Por la mañana, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que, tras el accidente del Interoceánico, 45 personas recibieron atención médica y se intervinieron exitosamente a tres pacientes con fractura.