Embajador reconoce histórico avance México-EU

Nos comentan que es más que evidente que la estrategia de la Presidenta de la República en materia de relación bilateral con Estados Unidos, ha funcionado y cierra un año con las bases para sacar adelante pendientes. Y es que, nos hacen ver, funcionarios del Gobierno de Donald Trump han reconocido acciones del Gobierno federal. Una muestra, nos dicen, es el mensaje que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, compartió en sus redes, donde destaca “avances clave e históricos” en temas de seguridad, comercio, migración… que, escribió el diplomático, fortalecerán el diálogo entre las naciones en este 2026 que inicia. “Si bien aún enfrentamos retos, hemos logrado avances significativos y, trabajando juntos, alcanzaremos aún más en el año que comienza”, escribió en su cuenta de X. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Cardenal contra los extorsionadores