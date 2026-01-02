Gusano barrenador: detectan en Edomex primer caso

Los retos dentro de la agroproducción mexicana persistirán para este año, particularmente por la plaga de gusano barrenador, cuyos casos activos siguen contándose por centenares y continúan expandiéndose territorialmente, tras ya registrarse un primer caso en el Estado de México, la entidad número 14 en contar con la presencia de esta infestación.

Con corte al 31 de diciembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tenía registro de 671 casos activos en México.

Sin embargo, ayer, la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México dio a conocer la detección de un caso en un rancho en el municipio de Tlatlaya, el cual es el primero en la entidad y aumentaría el total nacional a 672.

El Dato: El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señaló que el caso en Tamaulipas podría frenar la reanudación de importación de reses por parte de Estados Unidos.

Se trató de una infestación hallada en la herida de una cabra que no recibió atención. La confirmación del caso fue hecha por el Senasica y por la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

La dependencia mexiquense y la Senasica implementaron una búsqueda activa de posibles contagios, sin que se encontraran más tras revisar al resto de los 20 ejemplares en el rancho donde se ubicó el caso positivo. Los ejemplares recibieron tratamiento preventivo, lo que permitió su control e impidiendo su dispersión.

Además, se desplegó una campaña con la que el director de Sanidad mexiquense, Antonio Huerta, pidió a los ganaderos de la región al sur del estado que reporten con inmediatez cualquier avistamiento sospechoso, por lo cual les recomendó revisar a diario el ganado, particularmente si encontraban heridas, las cuales solicitó lavar, limpiar y desinfectar.

Además, se decidió activar un operativo en colaboración con las entidades colindantes en aquella región del estado.

“Si bien es poco probable que el gusano barrenador se extienda a otras zonas del Estado de México, la región sur es considerada prioritaria debido a su clima cálido y a que concentra la mayor actividad ganadera de la entidad.

“Por ello, el Gobierno del Estado de México refuerza las acciones preventivas con personal y recursos adicionales en dicha región, además de fortalecer la coordinación con organizaciones ganaderas, autoridades federales y los gobiernos de Guerrero, Morelos y Michoacán”, explicó la dependencia.

Asimismo, se acordó realizar una reunión con los presidentes municipales y organismos ganaderos de la región sur mexiquense y con el Gobierno de México para reforzar la estrategia a seguir.

Apenas el miércoles 31 de diciembre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio a conocer que se registró en el municipio de Llera, en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, el más reciente caso de miasis en un becerro de seis días de nacido, por lo que inició de manera oportuna la atención a esta plaga.

Con esto, ya suman 14 entidades federativas con la plaga presente. Oaxaca es el estado que hasta ahora tiene más animales infestados, con 161 casos activos; le siguen Veracruz, con 148; Yucatán, 131; Chiapas, 118; Guerrero, 32; Quintana Roo, 30; Campeche, 18; Tabasco, 16; Puebla, 13, mientras que Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y ahora el Estado de México y Tamaulipas con uno cada uno. Las especies bovina y canina son las más afectadas, con 393 y 172 casos activos.

En el acumulado desde la llegada de la plaga a territorio mexicano desde el 20 de noviembre de 2024, ya suman 13 mil 106 casos, de los que más del 40 por ciento se concentra en Chiapas, con cinco mil 359.

La propagación de esta plaga ocurre cuando la hembra adulta del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas recientes o mucosas, como la nariz o el ombligo de animales recién nacidos, o los genitales tras el parto.

“Entre los principales factores de riesgo se encuentran los procedimientos quirúrgicos realizados sin cuidados posteriores adecuados, como la castración o el descorne; y heridas provocadas por accidentes o peleas entre animales”, explicó la dependencia mexiquense.

Entre otras recomendaciones hechas a los productores está la de aplicar polvo curativo y preventivo en las heridas, como el compuesto Cumafos + Propoxur; y en caso de detectar gusaneras activas, reportarlas de inmediato.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en Estados Unidos, promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 por ciento de las importaciones de ganado vivo a ese país.