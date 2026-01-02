Registran más de 900 réplicas de sismo magnitud 6.5; restablecen energía en Guerrero y CDMX

Más de 900 réplicas del sismo magnitud 6.5 ocurrido la mañana de este viernes se han registrado en territorio nacional, mientras que Guerrero y Ciudad de México ya cuentan casi con la totalidad del suministro eléctrico de vuelta.

A través de redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, al corte de las 20:00 horas, se registraron 936 réplicas del sismo ocurrido la mañana de este viernes.

Como en reportes anteriores, la réplica de mayor intensidad fue de magnitud 4.7.

Hasta las 18:00 horas, se habían registrado 854 réplicas, por lo que en una ventana de dos horas se registraron 82.

Se prevé que el número de réplicas aumente conforme avancen los días, si bien se estima que la energía de estos movimientos telúricos no supondrá una situación de gravedad como la registrada por la mañana.

El sismo magnitud 6.5, con epicentro cerca de San Marcos, Guerrero, dejó al menos dos personas fallecidas. La primera muerte ocurrió en la Ciudad de México, cuando una persona falleció al caer mientras intentaba desalojar. La segunda ocurrió en Guerrero, cuando una vivienda colapsó e hirió de muerte a una mujer.

Restablecen 100% de energía en Guerrero, y 98% en CDMX

Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, a las 17:30 horas, se restableció el 100 por ciento del suministro eléctrico en Guerrero, interrumpido a causa del sismo registrado por la mañana.

“CFE ha restablecido el 100% del suministro eléctrico tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero del día de hoy. Seguiremos atentos a los reportes ciudadanos y agradecemos a los usuarios afectados su comprensión”, escribió la Comisión en X.

#CFEInforma | CFE ha restablecido el 100% del suministro eléctrico tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero del día de hoy.



En el mismo sentido, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que fue informada por parte de la titular de la CFE, Emilia Calleja Alor, de que el suministro eléctrico había sido restablecido en la capital mexicana al 98 por ciento.

Este último informe fue emitido por Brugada Molina a las 17:10 horas, y se desconoce qué tanto ha avanzado el restablecimiento conforme han pasado las horas.

Hemos estado en comunicación con @EmiliaCallejaA, directora de @CFEmx, podemos informar que tenemos suministro eléctrico en 98% de las fallas reportadas en toda la ciudad. Continúan los trabajos de verificación de acuerdo a los reportes recibidos.



“Hemos estado en comunicación con @EmiliaCallejaA, directora de @CFEmx, podemos informar que tenemos suministro eléctrico en 98% de las fallas reportadas en toda la ciudad. Continúan los trabajos de verificación de acuerdo a los reportes recibidos”, escribió Brugada.

“Continúan las réplicas por el sismo de la mañana. Pedimos a la población mantener la calma, consultar únicamente fuentes oficiales, así como tener un plan familiar y tener siempre lista la Mochila de Vida”, abundó.

