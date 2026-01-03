Lleva CSP mañaneras a estados por seguridad

A partir de la próxima semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comenzará a encabezar las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad y las conferencias matutinas fuera de la Ciudad de México; al cierre de la conferencia de este viernes, la mandataria federal precisó que el arranque de esta nueva ruta comenzará en el estado de Morelos, el jueves, y en Guerrero, el viernes.

En cuanto a este segundo destino, precisó que las conferencias se llevarán a cabo en el municipio de Acapulco, y añadió que esto se realizará de esta forma a lo largo del mes en curso y hasta la mitad de febrero.

El Dato: Las giras inician en los estados con mayor afectación de homicidios, como lo es Guanajuato, que ostenta 11% de este crimen, seguido por Chihuahua, con 7.6%.

“La próxima semana, a partir de la próxima semana, jueves y viernes, vamos a hacer las mañaneras fuera de la ciudad. Vamos a hacer gabinetes de seguridad. La próxima semana nos toca Morelos el jueves y Guerrero el viernes. Y así vamos a estar hasta, más o menos mediados de febrero, enero y febrero probablemente. Entonces, el jueves y viernes la mayoría las vamos a hacer fuera para que tomen sus precauciones o nos vean por las redes sociales”, comentó.

En octubre, la mandataria había anunciado que emprendería este plan para noviembre, priorizando su visita a los estados con mayores retos en materia de seguridad.

El Tip: El objetivo de estas giras fuera de la CDMX es recorrer la totalidad de los estados del país, para realizar en cada uno gabinetes de seguridad para reforzar cada entidad.

En diciembre pasado, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que las siete entidades más afectadas por registrar la mayor cantidad de homicidios, concentrando el 51 por ciento, son Guanajuato, que concentra el 11 por ciento; Chihuahua, 7.6 por ciento; Baja California, 7.3 por ciento; Estado de México, 6.5 por ciento; Guerrero, 5.7 por ciento y Michoacán, 5.5 por ciento.

La Presidenta señaló que este esquema será aplicado en la totalidad del país, para poder recorrer los 32 estados; los lunes, martes y miércoles continuarán las conferencias matutinas en la Ciudad de México, mientas que los jueves y viernes tendrán el objetivo de realizar giras estatales y efectuar los gabinetes de seguridad locales.

Por otro lado, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal instruyó a que la Secretaría de la Defensa Nacional a que designara al general de división piloto aviador del Estado Mayor, Miguel Eduardo Hernández Vázquez, como inspector y contralor general del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Su nombramiento fue oficializado por medio de una ceremonia realizada dentro del Campo Militar 1-A, donde el general de división de Estado Mayor, Enrique Martínez López, subrayó la importancia de esta nueva función a la que fue nombrado.

Ahondó que las tareas esenciales de este cargo son la supervisión, fiscalización y auditoría al personal, así como al material e instalaciones no sólo en la parte técnica, sino también la administrativa y financiera.

El nuevo contralor ha sido reconocido por medio de diversas condecoraciones, como una mención distinguida por haber participado en la campaña contra el narcotráfico, así como haberse desempeñado en cargos operativos como segundo comandante de la Base Aérea Militar número 17, y comandante del Escuadrón Aéreo 502 en la base de Santa Lucía.

Entre otros cargos administrativos se ha desempeñado como director del Colegio del Aire, director general de Educación Militar; rector de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Dentro de su instrucción académica destacan su curso de formación de oficiales de infantería en el Heroico Colegio Militar, formación de aviadores e instructor de paracaidismo militar; también su curso en entrenamiento táctico y el curso de aplicación y adiestramiento básico.

Es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra, y cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara.