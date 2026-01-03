México habilita línea telefónica de protección para connacionales en Venezuela

La embajada de México en Venezuela emitió una serie de recomendaciones, dirigidas a la comunidad de mexicanos, ante la situación de esta madrugada en Caracas.
En su cuenta de X, @EmbamexVen, llamó a:
- Mantener la calma.
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
- Tener a la mano documentos, agua y medicamentos.
Además, en caso de emergencia, también puso a disposición el número telefónico de protección de la Embajada: +58 412-2524675
Sismo de 6.5º deja 2 muertos, más de 360 casas dañadas, miedo y confusión
¿Qué está pasando en Venezuela hoy, 03 de enero de 2026?
El Gobierno de Venezuela denunció una serie de ataques, que atribuye a Estados Unidos contra la capital del país, Caracas, así como a los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”.
En un comunicado, apuntó directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques para “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales
Los ataques de este sábado, terminan por desbordar la tensión diplomática y militar entre la nación sudamericana y Estados Unidos.