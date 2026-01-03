Tras ataques en Caracas

México habilita línea telefónica de protección para connacionales en Venezuela

Embajada de México en Venezuela recomienda a connacionales en Caracas mantener la calma, portar documentos y seguir instrucciones locales ante los ataques reportados esta madrugada

Residentes evacúan un edificio cerca del palacio presidencial de Miraflores luego de escuchar explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. Foto: AP
Leonardo Ramírez

La embajada de México en Venezuela emitió una serie de recomendaciones, dirigidas a la comunidad de mexicanos, ante la situación de esta madrugada en Caracas.

En su cuenta de X, @EmbamexVen, llamó a:

  • Mantener la calma.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
  • Tener a la mano documentos, agua y medicamentos.

Además, en caso de emergencia, también puso a disposición el número telefónico de protección de la Embajada: +58 412-2524675

Embajada de México en Venezuela emite recomendaciones ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué está pasando en Venezuela hoy, 03 de enero de 2026?

El Gobierno de Venezuela denunció una serie de ataques, que atribuye a Estados Unidos contra la capital del país, Caracas, así como a los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”.

En un comunicado, apuntó directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques para “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales

Los ataques de este sábado, terminan por desbordar la tensión diplomática y militar entre la nación sudamericana y Estados Unidos.

