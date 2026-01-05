Acción diplomática

Y hablando de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, ayer seis naciones unieron sus voces para reiterar, ahora de manera conjunta, su rechazo a la acción militar instrumentada por la administración del presidente Donald Trump. Dos de los cuatro puntos del pronunciamiento, que da cuenta de un esfuerzo por tratar de activar la vía diplomática en medio del conflicto, han centrado la atención. El primero, que expresa preocupación y rechazo frente a las acciones ejecutadas unilateralmente, porque “constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo población civil” y el cuarto, que también expresa preocupación, pero en este caso ante “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”. Esto luego de que el Gobierno de EU advirtiera que manejaría los recursos petroleros de Venezuela. Los países que señalaron lo anterior son Brasil, Chile, Uruguay, España, Colombia y México. Ahí el dato.