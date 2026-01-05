Guardaespaldas cubanos de Maduro

Y se ha confirmado que en la acción militar de captura de Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, 32 agentes cubanos fueron abatidos. Así lo informó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ayer, al anunciar que decretaba dos días de duelo nacional por esos decesos. “Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”, refirió en el decreto. La confirmación de la información que antes difundió el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aunque éste dijo que a los custodios de Maduro los “asesinaron a sangre fría”, ha generado dudas de por qué agentes de la isla realizaban tareas de custodia de un mandatario de otro país. Por cierto que del lado de las tropas de EU, según lo informado hasta ahora, solamente algunos efectivos resultaron heridos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Acción diplomática