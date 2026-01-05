La CNTE con Maduro

Con la novedad de que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya tomaron parte en favor de Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. “El Movimiento Democrático de la Sección 9 CNTE-SNTE repudia la agresión sufrida por el pueblo venezolano a manos del gobierno imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica, exigimos el respeto irrestricto a la soberanía y libre autodeterminación de la hermana nación de Venezuela, así como la presentación con vida del presidente Nicolás Maduro y su esposa que fueron secuestrados por las fuerzas armadas de EU”, refirió la organización magisterial. Para los profes de la Coordinadora, que, por cierto, ha lanzado amagos contra el Mundial, “el imperialismo norteamericano el único lenguaje que conoce es la guerra y la violencia contra los pueblos y naciones que tienen recursos, de los cuales se quiere adueñar”. Es factible que en próximas manifestaciones este asunto sea una de sus banderas, nos dicen.